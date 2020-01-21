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      В США экстренно сел самолет, потому что пассажир снял штаны с стюарта

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      В США экстренно сел самолет / pinterest.ru

      На рейсе Лос-Анджелес – Чикаго произошел курьезный инцидент. Один из пассажиров устроил во время полета дебош и снял штаны с бортпроводника, который попытался его успокоить.

      Инцидент произошел с авиакомпанией American Airline, сообщает The Sun. Из-за скандала лайнер совершил экстренную посадку.

      К теме: Китаец "для удачи" бросил монеты в двигатель самолета: его оштрафовали на 17 тысяч долларов

      По словам очевидцев, мужчина перебрал с алкоголем и начал толкать кресла соседей. Член экипажа сначала попытался успокоить дебошира, но мужчина его ударил, а затем стянул с него штаны.

      Пилот решил посадить самолет в Нью-Мексико, чтобы передать нарушителя полиции.

      Когда дебошира выводили из лайнера, девушка, которая летела с ним, продолжала нецензурно ругать правоохранителей.

      Какие курьезы случались в авиации?
      Недавно в международном аэропорту в индийском Дали задержали 48-летнего местного жителя. Он выдавал себя за пилота, чтобы пройти на рейс по ускоренной процедуре, и снимал видео для ютуба и ток-тока.

      Еще один инцидент произошел в аэропорту китайского города Тяньхэ. Самолет готовился к вылету, когда одной из пассажирок стало слишком жарко, и она открыла аварийные двери салона. В Китае мужчина переживал перед первым полетом на самолете. Он решил бросить монеты "для удачи" в двигатель. Китайца оштрафовали на 17 тысяч 200 долларов.

      Кто такой Игорь Павловский и почему его арестовали по делу Гандзюк
      21 января
      1993
      Автор: Северин Трач
      Теги: Курьезные новости Транспорт Новости США авиация
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