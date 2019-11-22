Пассажир выдавал себя за пилота, чтобы прославиться в соцсетях

В международном аэропорту в индийском Дели задержали 48-летнего местного жителя. Он выдавал себя за пилота, чтобы пройти на рейс по ускоренной процедуре, и снимал видео для ютуба и тик-тока.

Для этого воспользовался фейковым удостоверением и униформой авиакомпании Lufthansa, сообщает The Washington Post.

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Ему почти удалось осуществить задуманное. Однако мужчина показался подозрительным охранникам аэропорта. Представители немецкого перевозчика заверили, что такого пилота у них нет. Поэтому мошенника задержали правоохранители.



Задержание мошенника в аэропорту Индии

Раджан Махбубани сам признался в мошенничестве и рассказал, что удостоверение пилота получил в Бангкоке во время съемок фильма об авиации. Выяснилось, что мужчина уже не впервые переодевался в униформу работника авиакомпании. Теперь ближайшие месяцы он может провести в тюрьме.

Ранее в аэропорту китайского города Тяньхе пассажирка открыла аварийные двери самолета, потому что ей стало жарко. Самолет как раз готовился к вылету.