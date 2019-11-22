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      Пасажир видавав себе за пілота, щоб прославитись у соцмережах

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      Раджан Махбубані видавав себе за пілота / hindustantimes.com

      У міжнародному аеропорту в індійському Далі затримали 48-річного місцевого жителя. Він видавав себе за пілота, аби пройти на рейс за пришвидшеною процедурою, та знімав відео для ютубу та тік-току.

      Для цього скористався фейковим посвідченням та уніформою авіакомпанії Lufthansa, повідомляє The Washington Post.

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      Йому майже вдалося здійснити задумане. Проте чоловік здався підозрілим охоронцям аеропорту. Представники німецького перевізника запевнили, що такого пілота у них немає. Тож шахрая затримали правоохоронці.

      Пасажир видавав себе за пілота
      Затримання шахрая в аеропорту Індії

      Раджан Махбубані сам зізнався у шахрайстві і розповів, що посвідчення пілота отримав у Бангкоку під час зйомок фільму про авіацію. З'ясувалося, що чоловік вже не вперше перевдягався в уніформу працівника авіакомпанії. Тепер найближчі місяці він може провести у в'язниці.

      Раніше в аеропорту китайського міста Тяньхе пасажирка відкрила аварійні двері літака, бо їй стало спекотно. Літак саме готувався до вильоту.

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: авіація Індія Курйозні новини
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