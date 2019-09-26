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      Пасажирка відкрила аварійні двері літака, бо їй стало спекотно – відео

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      Аварійні двері літака
      Аварійні двері літака / Ілюстративне фото

      Інцидент стався в аеропорту китайського міста Тяньхе. Літак саме готувався до вильоту, коли одній із пасажирок стало надто спекотно, і вона прочинила аварійні двері салону.

      Пасажирку просили не робити цього, втім вона все ж повернула ручку на дверцятах. За порушення таке порушення її зняли з рейсу, жінці загрожує арешт на 10 – 15 діб. Про це інформує Daily Mail.

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      Пригода трапилась у літаку компанії Xiamen Airlines, що мав виконувати рейс до іншого китайського міста Ланьчжоу.

      Інцидент зафіксували на відео. На ролику видно, як пасажирка сидить у салоні літака біля відкритих навстіж дверей для аварійного виходу. Поруч – інші пасажири та стюардеси, які здивовано дивляться на неї.

      Пасажирка відкрила аварійні двері в літаку: відео

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      Теги: Курйозні новини Китай авіація
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