Пасажирка відкрила аварійні двері літака, бо їй стало спекотно – відео

Інцидент стався в аеропорту китайського міста Тяньхе. Літак саме готувався до вильоту, коли одній із пасажирок стало надто спекотно, і вона прочинила аварійні двері салону.

Пасажирку просили не робити цього, втім вона все ж повернула ручку на дверцятах. За порушення таке порушення її зняли з рейсу, жінці загрожує арешт на 10 – 15 діб. Про це інформує Daily Mail.

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Пригода трапилась у літаку компанії Xiamen Airlines, що мав виконувати рейс до іншого китайського міста Ланьчжоу.

Інцидент зафіксували на відео. На ролику видно, як пасажирка сидить у салоні літака біля відкритих навстіж дверей для аварійного виходу. Поруч – інші пасажири та стюардеси, які здивовано дивляться на неї.

Пасажирка відкрила аварійні двері в літаку: відео

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