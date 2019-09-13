Кава, коліна, кришечки, літак: кумедна історія про екстрену посадку та мужніх пілотів

337 людей на борту не постраждали, якщо не рахувати стрес від екстреної посадки. Літак вимушено сів, бо пілот пролив каву на панель керування.

Інцидент стався 6 лютого, але поки про нього не повідомляли, бо тривало слідство. Британський Департамент із розслідування авіаційних подій оприлюднив звіт, пише BBC: літак Airbus A330-243 рейсу "Франкфурт (Німеччина) – Канкун (Мексика)" незаплановано приземлився в Ірландії.

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Літак змушений був розвернутися просто над океаном, бо панель із приладами для керування почала плавитися, а кабіна пілотів потонула в диму – пілоти навіть скористалися кисневими масками. Утім, на щастя, ніхто не постраждав.

Чому ж з літаком сталася така біда?

Пілотам подали каву. Гарячий напій принесли в стаканчиках без кришок – і це було звичною практикою в авіакомпанії. Командир повітряного судна поставив чашку на відкидний столик, відволікся глянути, як справи у помічника. І кава перекинулася.

Кажуть, командиру вдалося перехопити більшу частину кави, мужньо підставивши під кип'яток власні коліна. Але значна частина напою таки потрапила на панель із приладами.

Устаткування розігрілося настільки, що кнопки почали плавитися. Частина приладів відмовили, навіть зв'язок. Тому пілоти вирішили розвернутися і приземлитися в найближчому аеропорту. Що успішно й зробили.

Які наслідки інциденту?

Авіакомпанія (її назву не розголошують) зробила висновки: пілотам каву відтепер носитимуть у стаканчиках з кришечками.

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