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      Кофе, колени, крышечки, самолет: история об экстренной посадке и мужественных пилотах

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      "Идем кофе пить", – сказал пилот, даже не подозревая, чем это все закончится
      "Идем кофе пить", – сказал пилот, даже не подозревая, чем это все закончится / Коллаж 24 канала

      337 человек на борту не пострадали, если не считать стресс от экстренной посадки. Самолет вынужденно сел, так как пилот пролил кофе на панель управления.

      Инцидент произошел 6 февраля, но пока о нем не сообщали, потому что длилось следствие. Британский Департамент по расследованию авиационных происшествий обнародовал отчет, пишет BBC: самолет Airbus A330-243 рейса "Франкфурт (Германия) – Канкун (Мексика)" незапланированно приземлился в Ирландии.

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      Самолет вынужден был развернуться прямо над океаном, потому что панель с приборами для управления начала плавиться, а кабина пилотов утонула в дыму – пилоты даже воспользовались кислородными масками. Впрочем, к счастью, никто не пострадал.

      Почему же с самолетом произошла такая беда?

      Пилотам подали кофе. Горячий напиток принесли в стаканчиках без крышек – и это было обычной практикой в авиакомпании. Командир воздушного судна поставил чашку на откидной столик, отвлекся взглянуть, как дела у помощника. И кофе перевернулся.

      Говорят, командиру удалось перехватить большую часть кофе, мужественно подставив под кипяток собственные колени. Но значительная часть напитка таки попала на панель с приборами.

      Оборудование разогрелось настолько, что кнопки начали плавиться. Часть приборов отказала, даже связь. Поэтому пилоты решили развернуться и приземлиться в ближайшем аэропорту. Что успешно и сделали.

      Какие последствия инцидента?

      Авиакомпания (ее имя не разглашают) сделала выводы: пилотам кофе отныне будут носить в стаканчиках с крышечками.

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      blog_ava
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      Теги: Курьезные новости авиация Ирландия
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