Пассажирка открыла аварийные двери самолета, потому что ей стало жарко – видео

Инцидент произошел в аэропорту китайского города Тяньхэ. Самолет готовился к вылету, когда одной из пассажирок стало слишком жарко, и она приоткрыла аварийные двери салона.

Пассажирку просили не делать этого, впрочем она все же повернула ручку на дверце. За такое нарушение ее сняли с рейса, женщине грозит арест на 10 – 15 суток. Об этом сообщает Daily Mail.

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Происшествие произошло в самолете компании Xiamen Airlines, который должен был выполнять рейс в другой китайский город Ланьчжоу.

Инцидент зафиксировали на видео. На ролике видно, как пассажирка сидит в салоне самолета у открытых настежь дверей для аварийного выхода. Рядом – другие пассажиры и стюардессы, которые удивленно смотрят на нее.

Пассажирка открыла аварийные двери в самолете: видео

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