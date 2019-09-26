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      Пассажирка открыла аварийные двери самолета, потому что ей стало жарко – видео

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      Аварийные двери самолета
      Аварийные двери самолета / Иллюстративное фото

      Инцидент произошел в аэропорту китайского города Тяньхэ. Самолет готовился к вылету, когда одной из пассажирок стало слишком жарко, и она приоткрыла аварийные двери салона.

      Пассажирку просили не делать этого, впрочем она все же повернула ручку на дверце. За  такое нарушение ее сняли с рейса, женщине грозит арест на 10 – 15 суток. Об этом сообщает Daily Mail.

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      Происшествие произошло в самолете компании Xiamen Airlines, который должен был выполнять рейс в другой китайский город Ланьчжоу.

      Инцидент зафиксировали на видео. На ролике видно, как пассажирка сидит в салоне самолета у открытых настежь дверей для аварийного выхода. Рядом – другие пассажиры и стюардессы, которые удивленно смотрят на нее.

      Пассажирка открыла аварийные двери в самолете: видео

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      blog_ava
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      Теги: Курьезные новости авиация Китай
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