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      В Британии женщина пыталась открыть дверь самолета в полете: ее осудили

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      26-летнюю чудачку зовут Хлоя Хейн / news.sky.com

      В Великобритании женщину приговорили к 2 годам заключения. В прошлом году она пыталась открыть дверь самолета во время полета и кричала "Я собираюсь убить вас всех".

      26-летнюю чудачку зовут Хлоя Хейн, сообщает Sky News. Инцидент произошел на борту рейса авиакомпании Jet2 22 июня 2019.

      Кстати: В США экстренно сел самолет, потому что пассажир снял штаны с стюарта

      Самолет следовал из аэропорта Станстед в турецкий Даламан. На полпути Хейнс внезапно начала драться с бортпроводниками и пыталась открыть дверь. Из-за инцидента 2 истребителя британских ВВС подняли по тревоге, чтобы встретить рейс Jet2 и сопровождать его обратно в аэропорт.

      Как Хейнс объяснила свое поведение

      Во время суда Хлоя Хейн объяснила, что была не в себе и не помнила, что на самом деле произошло. Женщина утверждает, что во время полета она смешала алкоголь и лекарства.

      В то же время женщина признала, что поставила под угрозу безопасность самолета и напала на члена экипажа, которая помешала ей открыть дверь самолета.

      Те, кто оказался в ловушке в замкнутом пространстве самолета, неизбежно будут напуганы действиями тех, кто в нетрезвом состоянии угрожает их жизни. Для некоторых это станет самым страшным кошмаром,
      – отметил судья.

      Заметим, что инцидент обошелся авиакомпании Jet2 в 86 тысяч фунтов стерлингов (это около 2 миллионов 734 тысяч гривен).

      Какие курьезы случались в авиации?
      Недавно в международном аэропорту в индийском Далее задержали 48-летнего местного жителя. Он выдавал себя за пилота, чтобы пройти на рейс по ускоренной процедуре, и снимал видео для ютуба и ток-тока.

      Еще один инцидент произошел в аэропорту китайского города Тяньхэ. Самолет готовился к вылету, когда одной из пассажирок стало слишком жарко, и она открыла аварийные двери салона. В Китае мужчина переживал перед первым полетом на самолете. Он решил бросить монеты "для удачи" в двигатель. Китайца оштрафовали на 17 тысяч 200 долларов.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Криминальные новости авиация Великобритания Курьезные новости
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