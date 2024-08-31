Водночас відомо й про постраждалих, частину з яких доправили до лікарні.

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ДТП на трасі Київ – Одеса

Як розповіли у поліції, аварія на трасі Київ – Одеса трапилася близько 19-ї години біля населеного пункту Єгорівка. Там відбулось зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою. У легковику було шестеро людей, усі вони зазнали травм.

Загинула одна дитина. Двоє дітей та один дорослий доставлені до лікарні. Ще двом дорослим надано допомогу на місці,

– повідомили у ГУНП.

Правоохоронці повідомили, що на місці працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області. Встановлюються повні обставини події.

Смертельне ДТП в Одеській області / фото поліції

До слова, нещодавно ми писали, що нардеп Іго Копитін від "Слуги народу" потрапив у ДТП. Сталося це в місті Біла Церква на 78 кілометрі автодороги М-05 Київ – Одеса.