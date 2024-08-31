В то же время известно и о пострадавших, часть из которых доставили в больницу.

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ДТП на трассе Киев – Одесса

Как рассказали в полиции, авария на трассе Киев – Одесса произошла около 19 часов возле населенного пункта Егоровка. Там произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком. В легковушке было шесть человек, все они получили травмы.

Погиб один ребенок. Двое детей и один взрослый доставлены в больницу. Еще двум взрослым оказана помощь на месте,

– сообщили в ГУНП.

Правоохранители сообщили, что на месте работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления ГУНП в Одесской области. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

Смертельное ДТП в Одесской области / фото полиции

К слову, недавно мы писали, что нардеп Иго Копытин от "Слуги народа" попал в ДТП. Произошло это в городе Белая Церковь на 78 километре автодороги М-05 Киев – Одесса.