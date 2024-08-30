Власне, ввечері 28 серпня у Миколаєві трапилася ДТП за участі мінівена та вантажівки, що, за словами ЗМІ, перевозила заморожені тіла собак. За версію слідства, вантаж прямував з Дніпропетровщини до Одеси для утилізації. Детально про ситуацію розповідає 24 Канал.

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Що було у вантажівці, яка потрапила в резонансне ДТП у Миколаєві

Одразу після інциденту в соціальних мережах поширилися чутки про велику кількість трупів собак у вантажівці. Як з'ясувалося, водій перевозив 339 кілограмів біологічних матеріалів та медичних відходів для подальшої утилізації.

Зверніть увагу! 29 серпня 2024 року автомобіль з вантажем уже перебував в Одесі. Отримувач вантажу – організація, що надає послуги у галузі поводження з відходами та екологічного обслуговування підприємств всієї країни.

Поліція Миколаївської області внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Правоохоронці мають намір перевірити документацію причетних компаній та законність перевезення.

Наше підприємство не має жодного стосунку до цього вантажу,

– заявили у миколаївському "Центрі захисту тварин".



Миколаївський "Центр захисту тварин" спростував причетність до ДТП та собак / З фейсбук-сторінки організації

Також мер Миколаєва Олександр Сєнкевич виступив з офіційною заявою, спростовуючи чутки про причетність міської влади до перевезення тварин. Він закликав громадян не піддаватися на провокації та перевіряти інформацію перед її поширенням.

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За словами посадовця, міська влада та "Центр захисту тварин" активно працюють над прилаштуванням тварин та співпрацюють з міжнародними організаціями та волонтерами. Він також висловив подяку всім, хто допомагає тваринам у цей непростий час.