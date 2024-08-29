В результаті аварії нардеп отримав численні переломи, закриту черепно-мозкову та інші травми. Його було шпиталізовано.

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Що відомо про ДТП

За інформацією видання від джерел в правоохоронних органах, ДТП сталася о 23:31 в місті Біла Церква на 78 кілометрі автодороги М-05 Київ-Одеса в напрямку Києва.

Згідно з інформацією, автомобіль Toyota Land Cruiser Prado з номерним знаком КА3573МС наїхав на бетонну перешкоду.

Як виглядає місце аварії / Фото "Української правди"

Внаслідок аварії народний депутат Копитін, який перебував на пасажирському сидінні, отримав закриту травму грудної клітини, закриту травму живота і закритий перелом кісток передпліччя правої верхньої кінцівки. Він був шпиталізований до Білоцерківської міської лікарні №2.

Водій автомобіля також отримав тілесні ушкодження: закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і перелом поперекового хребта. Він також був шпиталізований до тієї ж лікарні.

Подія зареєстрована в ЖЄО № 33299 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області.

Зверніть увагу! 24 Канал намагається зв'язатися із правоохоронними органами, щоб отримати підтвердження цієї інформації.