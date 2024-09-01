Про це повідомили в Суспільному. Додамо, що в області оголошено повітряну тривогу.

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Вибухи в Харкові

Зранку 1 вересня в Харкові прогриміли вибухи. Власне, перший вибух пролунав в 11:12. Через майже 10 хвилин в місті прогримів ще один вибух.

У Харкові було чутно ще один вибух,

– ідеться в повідомленні.

Удар по місту підтвердив мер Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що дані щодо поранених і руйнувань уточнюються.

Удар по Харкову. Інформація щодо поранених та руйнувань уточнюється,

– написав він о 11:34.

Терехов о 11:50 додав, що за уточненою інформацію удар був по передмістю.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов згодом повідомив, що окупанти завдали удар по Люботину Харківського району.

Пошкоджене цивільне підприємство,

– розповів він.

Він проінформував, що є троє потерпілих. Зокрема, постраждали чоловіки 70 та 57 років, а також жінка 59 років. За його словами, загрози життю потерпілих немає. Медики надають їм допомогу.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.