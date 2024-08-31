Російські війська не перестають цинічно обстрілювати Суми та область. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, адже це може зберегти ваше життя та полегшити роботу захисникам неба.

Читайте також Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Сумської громади

Вибух в Сумах 31 серпня

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 23:13. Буквально за декілька хвилин, близько 23:17, в Сумах пролунав вибух.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі півночі.

Важливо! Оперативно про повітряні тривоги та вибухи в регіонах України читайте у нашому телеграм-каналі.

Згодом у Сумській ОВА повідомили, що увечері ворог наніс ракетний удар по території однієї з громад Сумського району. Внаслідок ракетного удару одна людина загинула та чотири людини травмовано.

В результаті вибуху пошкоджені вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю,

– додали в ОВА.

Зараз постраждалим надається уся необхідна медична допомога. Варто зазначити, що ввечері 31 серпня окупанти вже били по Сумах, тому наразі невідомо, про наслідки якого з ударів йдеться.



О 20:19 журналісти "Суспільного" повідомили, що в Сумах пролунали два вибухи, а вже о 20:25 були повторні.