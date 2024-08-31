Вибухи у Сумах прогриміли близько 20:19. Уже за кілька хвилин були повторні. Що відомо, передає 24 Канал.
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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Вибухи у Сумах 31 серпня
О 20:16 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі Сходу.
Вже 20:19 журналісти "Суспільного" повідомили, що в Сумах пролунали два вибухи. О 20:25 були повторні. Також моніторингові спільноти писали про швидкісну ціль на Сумщину.
Зауважимо, що станом на 20:40 повітряна тривога триває. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
Де оголошена тривога: дивіться на карті
Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Сумщини
- Агресор також атакував Сумську область вдень 31 серпня.
- Окупанти вкотре завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі.
- Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки. На щастя, без жертв і постраждалих.