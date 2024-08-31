Взрывы в Сумах прогремели около 20:19. Уже через несколько минут были повторные. Что известно, передает 24 Канал.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Взрывы в Сумах 31 августа

В 20:16 Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с Востока.

Уже в 20:19 журналисты "Суспильного" сообщили, что в Сумах прогремели два взрыва. В 20:25 были повторные. Также мониторинговые сообщества писали о скоростной цели в Сумскую область.

Заметим, что по состоянию на 20:40 воздушная тревога продолжается. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

Где объявлена тревога: смотрите на карте

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