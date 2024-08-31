К сожалению, сообщается о попадании в гражданскую инфраструктуру. Взрыв прогремел ориентировочно в 14:58.

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Удар по Сумской области

В Сумской областной военной администрации сообщили, что враг нанес авиационный удар по окрестностям Сумской общины.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются", – отметили там.

Позже председатель Сумской МВА Алексей Дрозденко заявил, что авиационный удар нанесен по гражданской инфраструктуре.

Есть поврежденные дома. К счастью, без жертв и пострадавших,

– уточнил он.

Дрозденко также добавил, что жители, чье жилье получило повреждения, могут обратиться в службу 15-80 или по номеру 0675390633.

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Отметим, что примерно в то же время враг нанес удар по селу Черкасская Лозовая, что в Харьковской области. В результате атаки погибли 2 человека, еще 10 ранены.