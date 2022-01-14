Глава Кремля 14 января подписал официальный указ о назначении. Теперь Грызлов станет пятым главой дипломатического представительства страны-агрессора в Минске с 2018 года.

К теме Назначения Грызлова послом России в Беларуси может быть финальной фазой аннексии, – эксперт

Предшественник не задержался в должности и года

Путин в то же время издал и другой указ, которым освободил предшественника Грызлова Евгения Лукьянова от обязанностей российского посла в Минске. Его назначили послом России в Беларуси в марте 2021 года.

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