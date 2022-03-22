Об этом сообщил заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Роман Примуш во время брифинга по теме "Работа ГСЧС в условиях войны". Вместе с тем, служба уже занимается комплектованием сил для будущего восстановления, после победы Украины.

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Актуальное состояние разрушений оккупантами гражданской инфраструктуры

В ГСЧС отметили, что указанная статистика показывает лишь те объекты, где спасатели способны оценить объем причиненного ущерба, не подвергая опасности свою жизнь. Да, она не касается временно оккупированных территорий, поэтому масштабы разрушений значительно больше .

Уже есть аналитика по количеству пораженных зданий. Около 3 780 жилых домов частично повреждены, полностью уничтожены 651 жилой дом,

– подсчитали в ГСЧС.

В то же время, по словам Романа Примуша, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже активно разрабатывает планы восстановления разрушенной гражданской инфраструктуры.