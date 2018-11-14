ГСО пыталась заблокировать работу "Росток-Холдинга"

По решению Харьковского апелляционного суда после пяти недель вынужденного простоя производителям "Росток-Холдинга" наконец удалось восстановить деятельность.

В хозяйствах вернулись к сбору кукурузы и начали отгружать зерно с элеваторов. Но Государственная служба охраны пыталась сопротивляться. Причем на всех элеваторах компании. Разблокировать работу удалось только после вмешательства адвокатов и появления телевизионных камер. В компании считают такие действия продолжением рейдерской атаки на предприятия.

"Здесь стояли работники полиции, которые сказали, что разрешения на загрузку нет. Как приехали телекамеры, то ситуация поменялась", – сказал водитель группы "Росток-Холдинг" Михаил Чайка.

"Служба охраны запретила сюда заезжать машинам, поэтому люди сюда вышли защитить свои права и интересы своего предприятия", – рассказал заместитель директора Ичнянского кластера по правовым вопросам Виталий Гарголь.

По словам аграриев, на полях холдинга в Сумской и Черниговской областях остаются еще 15 тысяч гектаров кукурузы. Если погода будет ухудшаться и не позволит вовремя собрать выращенное, то компания понесет значительные потери. По предварительным оценкам, холдинг уже понес убытки на 130 миллионов гривен.

"Год мы работали для того, чтобы вырастить это зерно, вкладывали силы и здоровья", – отметил директор Ичнянского кластера группы "Росток-Холдинг" Николай Копыл.

"Мы будем стоять, мы будем бороться до последнего. Мы прекрасно понимаем, что в нашем деле, которое мы ведем, люди – это самое главное", – отметил генеральный директор "Росток-Холдинг" Валерий Ласьков.

Ситуация в компании остается напряженной. Из-за рейдерской атаки сорваны международные контракты и будут штрафные санкции за неисполнение обязательств перед поставщиками и покупателями. Но несмотря на все сложности, работники "Росток-Холдинг" надеются на полное разблокирование работы предприятий, а в случае новых атак готовы к решительным действиям.