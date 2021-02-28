Губернатор штата Нью-Йорк Экндрю Куомо попал в скандал: сразу две женщины обвинили политика в сексуальных домогательствах. Сам Куомо все показания бывших подчиненных называет клеветой.

Историей о своих отношениях с Куомо поделилась со СМИ его бывшая помощница Шарлотта Беннет.

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Куомо интересовался, есть ли у помощницы бойфренд

25-летняя женщина была советницей Куомо в сфере здравоохранения. Интерес 63-летнего Куомо Шарлотта вызвала во время пандемии. Беннетт говорит, что политик неоднократно спрашивал ее, есть ли у нее бойфренд, и как она относится к отношениям с разницей в возрасте.

Еще, как факт домогательств женщина привела то, что губернатор интересовался, когда она кого-то в последний раз обнимала и замечал, что он – очень одинок.

Женщину перевели на другую должность

Такие откровения от шефа Беннет изрядно напугали, и она предположила, что вскоре может лишиться должности из-за того, что избегает губернатора.

О своих опасениях женщина рассказала руководителю аппарата Куомо. Уже через неделю ей сменили работу. На официальном расследовании Бенетт не настаивает и говорит, что хочет двигаться дальше.

Что на обвинение говорит Эндрю Куомо?

Политик говорит, что относился к своей подопечной как наставник и не задавал ей неуместных вопросов. Губернатор сам инициировал внешнее расследование инцидента.

В феврале о домогательствах рассказала еще одна помощница Куомо

Источник: ВВС

Отметим, что уже не впервые Куомо попадает впросак из-за чрезмерного внимания к женщинам. В феврале еще одна бывшая помощница губернатора Линдси Бойлан опубликовала рассказ. В нем Бойлан утверждает, что Куомо ее добивался, в частности, прикасался, целовал и комментировал при ней внешность других женщин. Политик в случае с Бойлан отреагировал аналогично: сказал, что ничего подобного не было.