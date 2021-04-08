Ремонт и восстановление здания и прилегающей территории офиса Президента после протестов за Стерненко обойдутся более чем в 1,5 миллиона гривен. Впрочем, эта сумма меньше, чем прогнозировали ранее.

Такую информацию сообщили в Государственном управлении делами. Экспертное строительно-техническое исследование провело предприятие "Спектр".

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В ГУД пояснили, что ориентировочная стоимость работ по устранению повреждений, нанесенных зданию на Банковой, а также прилегающей территории, достигает 1 571 610 гривен.

О каких расходах говорится:

очистка (мойка) фасада и мощение площади – 297 200 гривен;

ремонт дверных блоков (9 штук) – 1 158 600 гривен;

ремонт окон – 85 000 гривен;

непредсказуемые и дополнительные работы и покрытие рисков – 30 810 гривен.

Справка. После протеста 20 марта у Зеленского предварительно оценили повреждение здания ОП – говорилось об убытках в примерно 2 миллиона гривен.

В офисе Президента ранее подчеркнули, что ГУД будет выбирать компании, стоимость услуг которых будет наименьшей. После этого управление публично отчитается обо всех выполненных работах.

Протест на Банковой 20 марта: основное

20 марта украинцы пришли на Банковую, чтобы поддержать Сергея Стерненко. В этот день осужденному активисту исполнилось 26 лет.

Люди возмущены тем, что его приговорили к 7 годам тюрьмы из-за дела, к которому есть много вопросов. Они требовали освободить Сергея и других политзаключенных.

Протест начинался мирно. Впоследствии часть митингующих облила краской здание и забросала его файерами, повредив и фасад. Выбили и стекла.

Рада осудила акцию протеста 20 марта, постановление поддержали 237 нардепов. Перед голосованием нардепы вели длительные и эмоциональные дискуссии.

Офис Президента после протеста за Стерненко: смотрите видео