У россиян задача – обойти и захватить: Волошин о ситуации в Гуляйполе
- Российские войска пытаются захватить Гуляйполе и закрепиться по реке Гайчур, проводя до 30 боев в сутки.
- Россияне понесли серьезные потери, пытаясь продвинуться по берегу бывшего Каховского водохранилища и оттеснить украинские войска из Приморского.
В Гуляйполе продолжаются бои, оккупанты пытаются окружить город и закрепиться по реке Гайчур. Попытки врага продвинуться к Приморскому и Орехову закончились серьезными потерями.
По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, Гуляйпольское направление – сейчас один из самых сложных участков фронта. Об этом сообщили в "Суспільне Запоріжжя".
Какая сейчас ситуация в Гуляйполе?
Активные бои продолжаются возле Железнодорожного, Варваровки, Зеленого, Прилук и Доброполья. В Гуляйполе оккупанты все время пытаются вытеснить ВСУ.
У россиян задача от их командования – обойти и охватить Гуляйполе с севера и юга, чтобы стать рубежом по реке Гайчур. Поэтому и проводят значительное количество штурмовых действий. На Гуляйпольском направлении 25 – 30 боев в сутки, а в Гуляйполе – до 15 боестолкновений,
– заявил Волошин.
Он также отметил, что враг пытался продвинуться берегом бывшего Каховского водохранилища и оттеснить украинские войска с Приморского, однако понес серьезные потери от ВСУ.
Российские войска планируют продвинуться к Орехову и попытаться закрепиться в окрестностях. Они уже подтянули личный состав штурмовых групп.
Какая сейчас ситуация на Запорожском направлении?
Силы обороны Украины отбили россиян с временно оккупированных населенных пунктов в Запорожье. Владислав Волошин отметил, что эти действия не являются классическим контрнаступлением, а скорее зачисткой серой зоны.
Россияне пытаются продвигаться в районе Гуляйполя и Терноватого. Силы обороны Украины ведут активную оборону, нанося удары по позициям российских войск.