У росіян завдання – обійти і захопити: Волошин про ситуацію у Гуляйполі
- Російські війська намагаються захопити Гуляйполе та закріпитися по річці Гайчур, проводячи до 30 боїв на добу.
- Росіяни зазнали серйозних втрат, намагаючись просунутися берегом колишнього Каховського водосховища та відтиснути українські війська з Приморського.
У Гуляйполі тривають бої, окупанти намагаються оточити місто та закріпитися по річці Гайчур. Спроби ворога просунутися до Приморського і Оріхова закінчилися серйозними втратами.
За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, Гуляйпільський напрямок – зараз одна з найскладніших ділянок фронту. Про це повідомили в "Суспільне Запоріжжя".
Яка зараз ситуація в Гуляйполі?
Активні бої тривають біля Залізничного, Варварівки, Зеленого, Прилук і Добропілля. В Гуляйполі окупанти весь час намагаються витіснити ЗСУ.
У росіян завдання від їхнього командування – обійти та охопити Гуляйполе з півночі та півдня, щоб стати рубежем по річці Гайчур. Тому й проводять значну кількість штурмових дій. На Гуляйпільському напрямку 25 – 30 боїв за добу, а в Гуляйполі – до 15 боєзіткнень,
– заявив Волошин.
Він також зазначив, що ворог намагався просунутися берегом колишнього Каховського водосховища та відтиснути українські війська з Приморського, проте зазнав серйозних втрат від ЗСУ.
Російські війська планують просунутися до Оріхова та спробувати закріпитися на околицях. Вони вже підтягнули особовий склад штурмових груп.
Яка зараз ситуація на Запорізькому напрямку?
Сили оборони України відбили росіян з тимчасово окупованих населених пунктів на Запоріжжі. Владислав Волошин зазначив, що ці дії не є класичним контрнаступом, а скоріше зачисткою сірої зони.
Росіяни намагаються просуватися в районі Гуляйполя та Тернуватого. Сили оборони України ведуть активну оборону, завдаючи ударів по позиціях російських військ.