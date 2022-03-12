В Мариуполе продолжают идти бои против российских оккупантов. Враг обстреливает город и пытается нанести ущерб гражданскому населению.

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Колонна с гумпомощью направляется в Мариуполь

Как сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, колонна с гуманитарным грузом продолжает свое движение в Мариуполь несмотря на опасность и преграды. Прямо сейчас в блокаде находятся 400 тысяч граждан.

Колонна в более 60 машин прошла большую часть согласованного маршрута. В грузовиках 90 тонн продуктов и медикаментов. Также в колонне едут пустые автобусы для эвакуации мирного населения.

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