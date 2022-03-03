По его словам, во время второго раунда переговоров между Украиной и Россией не удалось добиться результатов, на которые рассчитывали. Однако стороны смогли договориться по гуманитарному аспекту, информирует 24 канал.

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Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк добавил, что в настоящее время многие украинские города окружены и там сложная ситуация с продуктами, медикаментами и возможностью эвакуации. В официальном коммюнике стороны согласовали совместное обеспечение гуманитарных коридоров для:

эвакуации мирного населения,

доставление медикаментов и продуктов в места, где происходят самые жестокие бои.

Подоляк отметил, что есть возможность временного прекращения огня на период эвакуации. Важно, что касается только секторов, где будут находиться гуманитарные коридоры. Он также добавил, что в ближайшее время они планируют создать специальные каналы связи и взаимодействия, а также сформировать необходимые логистические процедуры. Стороны также договорились провести третий раунд переговоров как можно скорее.

К теме! Украину на переговорах представляют глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия, советник главы ОП Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников и замглавы МИД Николай Точицкий. Заявление советника главы ОП: смотреть видео