По состоянию на 16 июля 39 из них продолжают быть недоступными. Цель кибератаки – уничтожение внутренней информации компаний, обслуживающих клиентов из государственного сектора России, причастных к войне против Украины.

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Что известно о кибератаке на российские веб-ресурсы

Волонтерское хакерское сообщество вместе с киберспециалистами ГУР МО Украины провели масштабную атаку на около 100 веб-ресурсов в России. По состоянию на 16 июля, 39 из атакованных сайтов остаются недоступными.

Кибератака была направлена на уничтожение внутренней информации компаний, которые обслуживают причастных к ведению войны против Украины клиентов из государственного сектора России,

– говорится в сообщении ГУР.

Среди пораженных компаний оказались:

"MITgroup" – группа компаний, которая занимается разработкой корпоративных веб-сайтов;

"Пермский завод промоборудования" – предприятие,, которое производит и поставляет подъемное оборудование для промышленных объектов;

"Объединенные крановые технологии" – торгово-производственная компания по изготовлению и реализации грузоподъемного оборудования;

"РУМОС-ЛАДА" – дилер автомобилей LADA.

В результате кибератаки внешний вид пораженных веб-ресурсов претерпел изменения. Вместо привычных разделов на сайтах теперь видно свиную голову и код ошибки "404".



Как выглядели российские веб-ресурсы / Фото ГУР МО Украины