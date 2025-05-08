Детали операции рассказали в Главном управлении разведки МО Украины в четверг, 8 мая, передает 24 Канал. Освобожденные защитники вернулись с трофейным оружием и важными данными, сейчас они лечат ожоги.

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"Триллер" с Запорожского фронта

Солдаты подразделения "Артан Х" с позывными "Кец", "Анубис" и "Ключик" осуществляли диверсионно-разведывательный рейд к позициям 247-го десантно-штурмового полка оккупационных войск. Там они столкнулись с группой противника и вступили в ближний бой – 3 украинских штурмовика против 3 российских десантников.

В бою враг применил неизвестное химическое вещество, вследствие отравления газом защитники потеряли боеспособность и попали в плен. После россияне начали отход с открытой местности к подконтрольному им населенному пункту.

Движение зафиксировали аэроразведчики подразделений активных действий ГУР. Мастера из "Артана" и смежных подразделений прицельно атаковали врага FPV-дронами. После ликвидации первого оккупанта один из пленных воспользовался паникой и сбежал, найдя укрытие в одном из разрушенных зданий.

Очень пекло в груди от газа, которым нас травили россияне. Когда налетели наши FPV – это было невероятное ощущение. Очень благодарен собратьям, что не оставили на произвол судьбы и фактически вырвали из плена,

– рассказал "Кец".

В конце концов операторы ударных дронов уничтожили второго захватчика, а третьего "достали" под старым грузовиком.

В ГУР показали спасение побратимов из плена: смотрите видео

После ликвидации вражеской группы к двум бойцам "Артана Х" подлетел разведывательный дрон с инструкциями от командира. Третий штурмовик самостоятельно добрался до позиций подразделения через несколько часов.

Такие эпические истории поднимают боевой дух. То, что сделали операторы дронов "Артана" и смежных подразделений Сил безопасности и обороны Украины, – высокий уровень мастерства, просто ювелирная работа. За своих бьемся до конца. Оккупантов – уничтожаем,

– отметил "Фаворит", командир подразделения "Артан Х".

Напомним, накануне ССО показали, как заставили сдаться в плен 6 оккупантов. Защитники сразу обыскали солдат 34-й бригады российских вооруженных сил на наличие оружия и узнали информацию о других позициях противника.