В Гватемале вулкан выбрасывает столбы пепла: есть угроза извержения – видео
В Гватемале вулкан Пакая в течение нескольких дней проявляет активность, выбрасывая в воздух столбы пепла. В то же время вблизи него слышны взрывы.
Источник:Explica
В частности, пепел из вулкана виден на высоте 3 – 3,2 метра над уровнем моря. Столбы пепла движутся в Западном и северо-западном направлениях на расстояние 66 километров.
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Из-за угрозы извержения вулкана местные власти уже объявили чрезвычайное положение в населенных пунктах. Авиакомпаниям также рекомендуют обходить районы вблизи этого места.
В Гватемале вулкан выбрасывает столбы пепла: смотрите видео
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