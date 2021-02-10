В Гватемале вулкан Пакая в течение нескольких дней проявляет активность, выбрасывая в воздух столбы пепла. В то же время вблизи него слышны взрывы.

В частности, пепел из вулкана виден на высоте 3 – 3,2 метра над уровнем моря. Столбы пепла движутся в Западном и северо-западном направлениях на расстояние 66 километров.

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Из-за угрозы извержения вулкана местные власти уже объявили чрезвычайное положение в населенных пунктах. Авиакомпаниям также рекомендуют обходить районы вблизи этого места.

Справка. Пакая – вулкан в Гватемале, который расположен на высоте 2 552 метра над уровнем моря. Его первое извержение зафиксировали примерно 23 тысячи лет назад. После испанского завоевания Гватемалы новое извержение произошло в 1965 году, после чего вулкан до сих пор остается активным.

В Гватемале вулкан выбрасывает столбы пепла: смотрите видео