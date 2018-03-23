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Хакер, ответственный за взлом почты Хиллари Клинтон, был офицером российской разведки, – СМИ

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Кибератака на Демократическую партию США: хакер, ответственный за взлом, был офицером российского ГРУ
Кибератака на Демократическую партию США: хакер, ответственный за взлом, был офицером российского ГРУ / hackread.com

Хакер-одиночка с никнеймом Guccifer 2.0, который взял на себя ответственность за предоставление WikiLeaks похищенных электронных писем Национального комитета Демократической партии (DNC), оказался офицером Главного разведывательного управления России.

Об этом сообщает The Daily Beast.

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Как отмечается, о Guccifer 2.0 стало известно 15 июня 2016 года, через несколько часов после публикации доклада компании по компьютерной безопасности CrowdStrike, в котором, по результатам экспертизы, утверждалось, что взлом DNC был связан с Россией.

В январе 2017 года ЦРУ, АНБ и ФБР пришли к выводу "со значительной степенью уверенности", что российская военная разведка использовала псевдоним Guccifer 2.0 и сайт DCLeaks.com для публикации похищенных данных из переписки американских демократов.

Издание напоминает, что давний политический советник Трампа Роджер Стоун признал факт о своих контактах с Guccifer через сообщения в Twitter. "У меня есть новости для Хиллари и демократов – кажется, я нашел настоящего виновника. Похоже, DNC сломали не россияне, а хакер под псевдонимом Guccifer 2.0", – писал Стоун в августе 2016 года.

Следователи смогли установить, что киберпреступник на самом деле является офицером российской разведки, когда тот не смог авторизоваться как VPN-клиент для входа в систему службы анонимизации, которая имеет точку выхода во Франции, но находится в России. В результате он оставил свой настоящий московский IP-адрес в журналах сервера частной американской соцсети, пояснил источник.

Изучив этот IP-адрес, эксперты-криминалисты идентифицировали Guccifer 2.0 как конкретного сотрудника ГРУ, который работает в штаб-квартире агентства на улице Гризодубовой в Москве,
– говорится в статье.

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Как была осуществлена кибератака на Демократическую партию США? В апреле, как было установлено в ходе расследования ФБР и фирмы CrowdStrike, группы российских хакеров Cozy Bear и Fancy Bear осуществили массированную атаку на серверы почты Демократической партии Америки и ее лидера Хиллари Клинтон, украв тысячи писем политиков и слив их в открытый доступ через WikiLeaks – организацию, которая занимается утечками секретной информации и ее последующей публикацией на своем сайте.

Теги: Новости России Новости политики Новости США Выборы в США хакеры Хакерская атака Хиллари Клинтон
Источник: 24 Канал
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