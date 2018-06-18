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Хакерам удалось "взломать" новую функцию в iOS 12

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Хакерам удалось "взломать" новую функцию в iOS 12
/ yalujailbreak

Разработчику инструмента GrayKey удалось обойти ежечасную блокировку в iOS 12. Стоит отметить, что новая функция, которую недавно анонсировала Apple, призвана обезопасить владельцев iPhone от взломов хакеров и защитить данные пользователей от правоохранительных органов.

Об этом сообщает Securitylab.

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Не успела Apple анонсировать новую функцию принудительной блокировки передачи данных по USB, как хакерам удалось найти способ ее обхода. Речь идет о функции USB Restricted Mode, которая ограничивает подключение по USB, если устройство не было разблокировано в течение последнего часа.

Новый функционал обернулся настоящей проблемой для правоохранителей, которые используют для разблокировки смартфонов специальные инструменты, такие как GrayKey. По данным издания Motherboard, разработчик инструмента компания Grayshift уже нашла возможность обойти ежечасную блокировку в первой же бета-версии ОС iOS 12. Однако насколько достоверны заявления компании, покажет время.

Стоит отметить, что Grayshift сотрудничает с рядом правоохранительных органов, включая ФБР. Предлагаемый ею инструмент GrayKey способен работать на исключенных устройствах, он может полностью извлекать файловую систему, а также использует брутфорс для взлома пароля.

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По словам представителей Apple, новый функционал призван обеспечить защиту данных пользователей от хакеров. В компании также добавили, что уважают работу правоохранительных органов и не пытаются "подорвать их усилия по выполнению своих обязанностей".

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Теги: iPhone Apple Смартфоны Техно хакеры Кибербезопасность iOS
Источник: 24 Канал
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