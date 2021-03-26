В Германии хакеры совершили атаку на компьютеры 7 депутатов Бундестага и 30 – земельных парламентов. Подозревают, что причастна российская разведка.

По информации немецких СМИ, предполагают, что за атакой стоят российские структуры. В частности, группа хакеров Ghostwriter.

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В Германии убеждены, что к этому "приложилась" разведка России.

Как осуществляли атаку

Издание пишет, что хакеры атаковали компьютеры через фишинговые электронные письма. Однако пока не выяснили, удалось ли злоумышленникам получить какую-то информацию. Собственно, когда именно произошла атака, тоже пока не сообщили.

Кто пострадал от атаки

Вероятно, напали не только на депутатов немецкого парламента, но и на политических активистов в Гамбурге и Бремене.

Что такое Ghostwriter? Группа хакеров, осуществляющая "взломы и утечки". Прежде всего злоумышленники проводят кампании по дезинформации. Ранее хакеры получали доступ к популярным новостным сайтам или блогам, чтобы публиковать фейки. Например, в 2019 году они разместили на балтийском сайте информацию, что якобы немецкие солдаты НАТО осквернили еврейское кладбище в Литве.

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