Хакеры сорвали вещание австрийского телеканала 9news Australia. На нем планировали показать программу об уничтожении российским президентом Владимиром Путиным своих врагов с помощью химагентов.

Портал TV Blackbox 28 марта сообщил, что телеканал готовил к показу очередной выпуск программы расследований Under Investigation.

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Телеканал 9news Australia анонсировал, что программа должна была быть "смертоносной кампанией уничтожения с помощью химагентов", которую, по мнению телеканала, развернул Владимир Путин "против своих врагов".

Что происходит на канале

Портал TV Blackbox, ссылаясь на экспертов, сообщил, что за атакой, скорее всего, стоят хакеры из России, что объясняется "изяществом" нападения.

Идет ли речь об уголовном саботаже, или это дело рук иностранного государства, сейчас расследуется. Однако очевидно, что эта атака может выявить уязвимость общенационального масштаба,

– написал телеканал 9News Australia.

The technology that brings you 9 News every night is under attack by hackers.



Whether it’s criminal sabotage or the work of a foreign nation is still being investigated, but this attack could reveal a nationwide vulnerability. @MarkWBurrows #9News pic.twitter.com/YL8l1DLNVV — 9News Australia (@9NewsAUS) March 28, 2021

Планирует ли канал показывать расследование о Путине

Пока IТ-специалисты восстанавливают работу, всех сотрудников телеканал отправил на удаленную работу. Вместо прямого эфира на канале показывают программы в записи.

К тому же представители телеканала сообщили, что посвященный России эпизод программы Under Investigation уже снят и действия киберпреступников не помешают показать его в эфире.

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Что известно о кибератаках в Австралии

В течение 2020 года в Австралии зафиксировали ориентировочно 60 тысяч нападений в киберпространстве. То есть примерно по одному каждые 10 минут.

Интересно: Владимир Зеленский 23 марта ввел в действие решение СНБО о санкциях против хакеров из российской разведки. Их активы заблокировали, а им на 3 года запретили въезд в Украину.