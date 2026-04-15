Российские хакеры взломали десятки почтовых ящиков работников САП и АРМА

Российские хакеры совершили масштабную кибератаку на украинские государственные структуры, взломав более 170 электронных почтовых ящиков работников правоохранительных органов. Под ударом оказались, в частности, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Агентство по розыску и управлению активами.

В комментарии 24 Канала в АРМА подтвердили факт кибератаки на электронные почтовые ящики украинских правоохранителей, однако детали пока не разглашают.

Что известно о кибератаке?

Хакеры связанные с Россией взломали по меньшей мере 284 скомпрометированы аккаунты в разных странах. Среди основных целей были чиновники, которые занимаются расследованиями коррупции и коллаборационизма. В частности, пострадали учетные записи сотрудников антикоррупционных и правоохранительных органов, а также учебных учреждений для прокуроров.

Как сообщает Reuters, хакеры случайно оставили похищенные данные в открытом доступе на сервере. Это позволило их обнаружить аналитической группе Ctrl-Alt-Intel, в которую входят британские и американские специалисты.

По словам исследователей, это стало "серьезной оперативной ошибкой" со стороны хакеров. В открытом доступе оказались журналы атак, а также тысячи похищенных электронных писем.

Кибератака продолжалась как минимум с сентября 2024 года до марта 2026 года. Среди пострадавших – представители антикоррупционных органов, в частности руководство АРМА и чиновники САП. Также под ударом оказались сотрудники Центра подготовки прокуроров в Киеве и другие государственные учреждения. В отдельных случаях хакеры могли получить доступ к чувствительной служебной информации.

Кроме того, взломали и электронные адреса медицинских и муниципальных учреждений, в частности больницы в Покровске.

Украинская команда реагирования на киберинциденты CERT-UA уже знает об атаке и расследует отдельные эпизоды. Часть фактов, обнародованных в медиа, ранее уже фиксировали специалисты. По оценкам экспертов, целью взлома могло быть получение компрометирующих материалов или опережение украинских следователей в разоблачении российских агентов.

Кроме Украины, кибератака задела и другие страны. Хакеры получили доступ к почтовым ящикам в государственных и оборонных структурах Румынии, Греции, Сербии и Болгарии.

