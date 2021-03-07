Российские и китайские хакеры украли часть документов по вакцине от коронавируса BioNTech / Pfizer из сетей Европейского агентства лекарственных средств. Произошло это еще осенью 2020 года.

По информации издания, российские хакеры якобы разослали группе сотрудников EMA электронные письма с вредоносным программным обеспечением.

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Злоумышленники имели доступ к внутренним сетям агентства в течение как минимум месяца.

Хакеров интересовала:

стратегия вакцинации в странах Европы;

препараты каких производителей покупают те или иные государства.

Кроме того, они украли часть документов в отношении компаний BioNTech и Pfizer. Позже некоторые из них появились в русскоязычном сегменте интернета, но с измененными данными. Эксперты предполагают, что преступники хотели с помощью дезинформации поставить под сомнение эффективность препарата.

А вот хакеры из Китая получили доступ к внутренним сетям EMA еще весной 2020 года, проведя кибератаку на один из немецких университетов.

Обратите внимание! И Россия, и Китай отрицают причастность к атакам.

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