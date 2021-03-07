Хакеры России и Китая украли документы по COVID-вакцине, – СМИ
Российские и китайские хакеры украли часть документов по вакцине от коронавируса BioNTech / Pfizer из сетей Европейского агентства лекарственных средств. Произошло это еще осенью 2020 года.
Источник:De Volkskrant
По информации издания, российские хакеры якобы разослали группе сотрудников EMA электронные письма с вредоносным программным обеспечением.
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Злоумышленники имели доступ к внутренним сетям агентства в течение как минимум месяца.
Хакеров интересовала:
- стратегия вакцинации в странах Европы;
- препараты каких производителей покупают те или иные государства.
Кроме того, они украли часть документов в отношении компаний BioNTech и Pfizer. Позже некоторые из них появились в русскоязычном сегменте интернета, но с измененными данными. Эксперты предполагают, что преступники хотели с помощью дезинформации поставить под сомнение эффективность препарата.
А вот хакеры из Китая получили доступ к внутренним сетям EMA еще весной 2020 года, проведя кибератаку на один из немецких университетов.
Что известно о вакцине Pfizer/BioNTech
- COVID-вакцина от компании Pfizer является эффективной против новых штаммов коронавируса, которые появились в Великобритании и ЮАР.
- Наибольшую защиту вакцина против коронавируса Pfizer/BioNTech обеспечивает на 21-й день после прививки.
- Украина все еще ждет первую партию вакцин производства Pfizer-BioNTech, сроки перенесли на весну. Речь идет о 117 тысячах доз в рамках инициативы COVAX.
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