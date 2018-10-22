Хакеры атаковали МИД Словакии: подозревают Россию
Министерство иностранных дел Словакии подверглось кибератаке со стороны "великих держав". При этом страна не имеет достаточно доказательств, чтобы обвинить в кибератаке Россию.
Об этом заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, сообщает "Та3".
"Информация, которая поступила мне от военной разведки, не дает возможности точно сказать, что Россия несет ответственность за атаку. В то же время я не могу это исключить", – сказал он.
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Поэтому Пеллегрини высказался, что МИД Словакии подвергся нападению хакеров "великих держав".
"Документы секретного характера похищены не были", – отметил словацкий премьер.
К слову, 16 октября стало известно, что в Чехии задержали группу россиян, которых обвиняют в кибернападении на МИД страны. На хакерских атаках обвиняемые могли заработать сотни миллионов чешских крон.