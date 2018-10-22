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      Хакеры атаковали МИД Словакии: подозревают Россию

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      Хакеры атаковали МИД Словакии: подозревают Россию
      Хакеры атаковали МИД Словакии: подозревают Россию / Фото из открытых источников

      Министерство иностранных дел Словакии подверглось кибератаке со стороны "великих держав". При этом страна не имеет достаточно доказательств, чтобы обвинить в кибератаке Россию.

      Об этом заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, сообщает "Та3".

      "Информация, которая поступила мне от военной разведки, не дает возможности точно сказать, что Россия несет ответственность за атаку. В то же время я не могу это исключить", – сказал он.

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      Поэтому Пеллегрини высказался, что МИД Словакии подвергся нападению хакеров "великих держав".

      "Документы секретного характера похищены не были", – отметил словацкий премьер.

      К слову, 16 октября стало известно, что в Чехии задержали группу россиян, которых обвиняют в кибернападении на МИД страны. На хакерских атаках обвиняемые могли заработать сотни миллионов чешских крон.

      Теги: Новости России Новости политики Кибербезопасность Словакия Хакерская атака хакеры
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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