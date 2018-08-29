Half-Life 2: Episode 3 – геймплейный трейлер игры впервые появился в сети

Half-Life 2: Episode 3 – в сети появился первый геймплейный трейлер долгожданной игры

Об этом сообщает Dsogaming.

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В мае коллектив уже хвастался своими достижениями: тогда зрителям показали оружие и испытали возможности шутера на тестовой локации. На этот раз видео куда больше похоже на прохождение настоящей игры: это уже не демонстрация отдельных элементов, а техническое демо. Работа над третьим эпизодом, как отмечают авторы проекта, все еще находится на начальных стадиях, но им не терпится поделиться результатами с любителями Half-Life.



Первый геймплейный трейлер игры Half-Life 2: Episode 3 - смотрите видео

Команда Project Borealis надеется на отзыв геймеров, чтобы понять, соответствует ли их творение духу и атмосфере культового экшена. К счастью, оценивать игру можно будет не только по роликам на YouTube, ведь энтузиасты обещают вскоре выложить демо в открытый доступ.



Бегать среди голых стен, кстати, не придется: в версии, которую получат геймеры, будет присутствовать и одна полноценная локация – заброшенный городок рейвенхолм. Точных сроков выхода авторы не называют, но фанаты, которые ждут третий эпизод уже более десяти лет, наверняка смогут потерпеть еще немного.



Трейлер демо-версии Half-Life 2: Episode 3 – смотрите видео

Кроме того, на днях амбициозному проекту исполнился год. Работа над ним началась в августе 2017 года, и с тех пор энтузиасты достигли успеха в своих начинаниях.

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