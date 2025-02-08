Все трое мужчин выглядели худыми, слабыми и бледными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Голос Америки.

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Что известно об освобожденных заложниках ХАМАС

Как сообщает корреспондент Reuters, освобождены израильтяне – 56-летний Охад Бен Ами и 52-летний Эли Шараби, заложники из кибуца Беэри, которых похитили 7 октября 2023 года, а также 34-летний Ора Леви, похищенный в тот же день с музыкального фестиваля Nova.

Очевидцы отмечают, что мужчины имели истощенный вид – они выглядели бледными, худыми и обессиленными. Их физическое состояние было значительно хуже, чем у заложников, которых освобождали ранее в рамках договоренностей.

Во время передачи заложников боевики ХАМАСа, вооруженные автоматами, выстроились по обе стороны пленных. Человек в маске задавал им вопросы, что напоминало демонстрацию силы.

"Он был похож на скелет, это было ужасно видеть", – сказала теща Охада Бен Ами, Михал Коэн, Channel 13 News.

Президент Израиля Исаак Герцог назвал освобождение заложников циничным и злостным, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что их плохое состояние поражает.

Организация Hostage Families Forum, представляющая интересы пленных и их родных, сравнила вид заложников с теми, кто выжил в нацистских концлагерях во время Холокоста.

На каком этапе обмен пленных

В ответ на освобождение израильских заложников Израиль передал 183 палестинских заключенных, среди которых были осуждены за причастность к нападениям, унесших жизни десятков людей, а также 111 заключенных в Газе во время войны.

Автобус с 42 освобожденными палестинцами прибыл в Рамаллу на Западном берегу, где их встретила радостная толпа.

Среди них – Эяд Абу Шкайдем, которого приговорили к 18 пожизненным срокам за организацию терактов смертников в ответ на убийства лидеров ХАМАСа в 2004 году.

Медики Палестинского Красного Полумесяца сообщили, что шестерых освобожденных заключенных пришлось срочно госпитализировать из-за ухудшения состояния здоровья.

Как отмечает Reuters, некоторых заложников ждет мучительное возвращение. Две дочери-подростки Шараби и его жена британского происхождения были убиты во время нападения ХАМАСа на кибуц Беери, где погиб каждый 10-й житель. Леви возвращается к своему трехлетнему сыну после того, как он потерял жену во время нападения.

Этот обмен является последним из серии обменов, в результате которых на сегодня возвращено 13 израильских и пять тайских заложников, а также освобождено 583 палестинских заключенных и задержанных.

Несмотря на определенные сбои, 42-дневная фаза прекращения огня, согласованная при посредничестве США, Египта и Катара, остается в силе. Переговоры о втором этапе, предусматривающем полное освобождение всех заложников и вывод израильских войск из Газы, уже стартовали.

Однако ситуация остается напряженной из-за высказывания экс-президента США Дональда Трампа, который предложил выселить палестинцев из Газы и сделать этот регион "Ривьерой Ближнего Востока". Арабские государства и палестинские организации решительно отвергли такую идею, которая, по мнению критиков, была бы этнической чисткой. ХАМАС заявил в субботу, что его нельзя исключить из послевоенных договоренностей по Газе.

В соответствии с соглашением о прекращении огня, 33 израильских заложника должны быть освобождены на первом этапе в обмен на почти 2000 палестинских пленных и задержанных.