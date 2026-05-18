Новый случай хантавируса подтвердили у пассажира круизного лайнера из Канады

В Канаде подтвердили новый случай хантавируса. Положительный тест получил один из пассажиров круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка вируса.

Об этом 17 мая сообщили власти и офицер здравоохранения Британской Колумбии Бонни Генри для BBC.

Что известно о новом случае хантавируса?

Положительный тест на хантавирус получил канадец, путешествовавший на круизном лайнере MV Hondius. Он – один из четырех человек, находящихся на самоизоляции после возвращения на остров Ванкувер. У него развились легкие симптомы заболевания.

По словам Бонни Генри тест пока считается предварительно положительным и должен быть окончательно подтвержден национальной лабораторией микробиологии.

Она заверила, что все четверо пассажиров не контактировали с другими людьми по прибытии в Канаду.

Таким образом количество зараженных хантавирусом пассажиров возросло до 11. Еще трое – умерли, у двух из которых подтвердили наличие инфекции.

Хантавирус – это группа вирусов, переносимых грызунами. Люди обычно заражаются через контакт с зараженными грызунами или их мочой, пометом или слюной. Разделяется на две основные клинические формы: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и хантавирусный легочный синдром

Есть ли угроза для Украины?

В Центре общественного здоровья объяснили, что на лайнере зафиксировали штамм Andes virus. Его природного резервуара – длиннохвостого карликового рисового хомяка – в Украине нет. Он обитает только в Южной Америке.

Врач-инфекционист Роман Пономаренко объяснил 24 Каналу, что этот вирус передается к человеку исключительно от грызунов, где человек – конечный "хозяин". В то же время на лайнере, по его словам, зафиксировали инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путем. Если грызуны на нем отсутствовали бы или источники инфекции изолировали, то не было бы никакой паники, отметил Пономаренко.

В Украине ежегодно фиксируют десятки случаев хантавируса. В частности, в Хмельницкой инфекционной больнице с начала 2026 года уже зафиксировали два случая заражения хантавирусной инфекцией.