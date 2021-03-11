В Украине разворачивается все более мощная имитация экологической ответственности, которая превратилась в инструмент давления, несет негатив и для окружающей среды, и для развития промышленности, и для граждан – такую ситуацию констатируют в Украинской ассоциации экологов.

"В Украине сфера охраны окружающей среды страдает от сплошных манипуляций. И манипулируют абсолютно все – и представители государственных органов власти, и представители бизнеса, и представители, к сожалению, гражданского общества. К чему это приводит? Что в рамках большого количества экологических проблем мы: а) теряем время и Б) подрываем доверие и упускаем шанс в целом что-то решить. Поэтому этот вопрос очень беспокоит профессиональное сообщество и должен беспокоить всех жителей Украины, потому что за этим всем стоит риск для жизни и здоровья каждого из нас", – отмечает президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

Позиция специалиста опровергает популярный ныне тезис о том, что за загрязнение окружающей среды несут ответственность только промышленники. Ведь сохранение окружающей природы и чистоты воздуха – это вопрос общей ответственности власти, общественности и бизнеса, отмечает специалист.

Успешно для своих особых интересов манипулируют темой общественные активисты – в их арсенале давления акции и пикеты, говорят профессиональные экологи.

"Мы понимаем что за этим не стоит никакого опыта, никаких практиков, которые знают решение. А это исключительно акции с демонстрациями. Поэтому вопрос: что на самом деле добиваются такие активисты? Как они планируют решать ту или иную проблему? Или это создается исключительно информационная волна, которая дискредитирует и другие действия, и других представителей хороших общественных объединений?" – размышляет пани Цыганок.

В этом хаосе дезинформаций "тонут" достойные инициативы, отмечают специалисты. И добавляют, что для того, чтобы экологическая тема перестала быть популистской, каждый украинец должен осознать риски для жизни и здоровья от сделанного или сказанного.

Напомним, биолог Егор Грынык отметил, что сейчас в Украине процент природоохранных территорий составляет менее 7%.