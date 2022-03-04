Соответствующую информацию обнародовал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Об этом он заявил 4 марта – на 9-й день войны.

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Харьковчане уничтожили более 500 единиц вражеской техники

Чиновник объяснил, что по состоянию на 4 марта силы обороны города Харькова существенно укрепили свои позиции и нарастили боевые способности.

Наша армия уничтожила столько техники оккупанта, что можно было бы вооружить армии нескольких стран. Харьковчане за 7 дней боевых действий с Россией ликвидировали более 500 единиц вражеской техники!

– заявил Синегубов.

Враг понимает, что он не может взять город, поэтому наносит ракетные и бомбовые удары больших высот за пределами действия нашей противовоздушной обороны. Известно, что:

наступательный характер русских оккупантов замедлился;

пограничники 5 пограничного отряда передовой группой совместно с ВСУ вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области.



Харьковчане уничтожают технику врага / Фото с телеграма Олега Синегубова



Люди в Харькове уничтожают технику врага​ / Фото с телеграма Олега Синегубова

"Говорил с ребятами с передовой – готовы гнать врага и просят харьковчан еще немного подождать. Уже и сами россияне понимают, что эту войну они проиграли. Оккупант скоро будет за пределами области!" – заявил Олег Синегубов.

Добавил: "Как и обещали: стоим, защищаем!"



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