Соответствующую информацию обнародовал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Об этом он заявил 4 марта – на 9-й день войны.
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Харьковчане уничтожили более 500 единиц вражеской техники
Чиновник объяснил, что по состоянию на 4 марта силы обороны города Харькова существенно укрепили свои позиции и нарастили боевые способности.
Наша армия уничтожила столько техники оккупанта, что можно было бы вооружить армии нескольких стран. Харьковчане за 7 дней боевых действий с Россией ликвидировали более 500 единиц вражеской техники!
– заявил Синегубов.
Враг понимает, что он не может взять город, поэтому наносит ракетные и бомбовые удары больших высот за пределами действия нашей противовоздушной обороны. Известно, что:
- наступательный характер русских оккупантов замедлился;
- пограничники 5 пограничного отряда передовой группой совместно с ВСУ вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области.
Харьковчане уничтожают технику врага / Фото с телеграма Олега Синегубова
Люди в Харькове уничтожают технику врага / Фото с телеграма Олега Синегубова
"Говорил с ребятами с передовой – готовы гнать врага и просят харьковчан еще немного подождать. Уже и сами россияне понимают, что эту войну они проиграли. Оккупант скоро будет за пределами области!" – заявил Олег Синегубов.
Добавил: "Как и обещали: стоим, защищаем!"
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