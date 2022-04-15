Президент Владимир Зеленский 14 апреля крайне эмоционально осудил уничтожение мирного города. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента.
Заметьте 95% всех зданий в Мариуполе разрушены, – Зеленский
Вопрос заключается в нелепости действий России
Глава государства акцентировал внимание на том, что Россия сейчас уничтожает все, что якобы пришла защищать. Однако ему и непонятно, почему войска этого государства совершают столь ужасные преступления.
Гордый и аккуратный Харьков 80 лет не видел издевательств, которые сейчас принесла ему Россия. Зачем его разрушать? Чего можно добиться сожжением Харькова? Что могут дать России разрушения на Салтовке или площади Свободы?
– спросил президент.
Он добавил, что это уже не риторические вопросы. Скорее вопрос о том, насколько бессмысленно вторжение России.