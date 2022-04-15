Об этом рассказал Федор Вениславский, народный депутат и член комитета национальной безопасности и обороны Украины, в эфире 24 канала. Он также отметил, что действительно ситуация на Харьковщине иногда непростая из-за постоянных обстрелов.

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Вениславский добавляет, что Харьков им точно не взять, неделю назад провели выездное заседание, общались с военными, разведчиками и СБУ – ситуация понятна, как и уверенность в том, что Харьков выстоит.

По мнению Вениславского, Харьков нужен России по двум причинам:

это транзит из Белгорода в Украину, это дает возможность пополнять резервы для штурма Донбасса;

на Харьков, как и на Мариуполь у Путина есть личная ярость, которая связана с тем, что эти города не сдались в 2014 году.

Путин считал, что и Харьков, и Мариуполь это "оплот русского мира", ведь в подавляющем большинстве это русскоязычные города, которые должны были бы встречать его армию "с цветами". Вместо этого Мариуполь стал символом стойкости и мужества, так же и Харьков,

– убеждает народный депутат.

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