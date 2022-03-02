Обстрел Харькова не прекращается около часа. Приблизительно 5 районов находятся под обстрелами.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Полный текст сообщения:

Обстрел города не прекращается около часа. Горожане сообщают о серии взрывов в центре, районе Павлова поля, на Салтовке. Громкие разрывы также слышали в районах Южного вокзала и Аэропорта.

Ужасное видео из района метро "Студенческая":

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!