Обстрел Харькова не прекращается около часа. Приблизительно 5 районов находятся под обстрелами.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Полный текст сообщения:
Обстрел города не прекращается около часа. Горожане сообщают о серии взрывов в центре, районе Павлова поля, на Салтовке. Громкие разрывы также слышали в районах Южного вокзала и Аэропорта.
Ужасное видео из района метро "Студенческая":
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