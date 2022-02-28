Советник главы внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что на место выехали скорые. Предварительно – есть жервты и раненые.

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Циничные захватчики из "Градов" атаковали Харьков

Харьков только что получил массированный удар "Градами". Десятки погибших и, наверное, сотни раненых,

– написал Антон Геращенко.

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По состоянию на 13: 31 28 февраля, данных о жертвах и пострадавших нет. В 13:37 Общественное сообщило, что один из снарядов попал в многоэтажку, однако данных о жертвах и дальше нет

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