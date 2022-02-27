Такое важное обращение опубликовали местные полицейские. Соблюдение этой просьбы может спасти жизнь.

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"Харьковчане, не выходите на улицы, не перемещайтесь на автомобиле, не пытайтесь покинуть город. В условиях военного времени такие действия могут быть оценены как диверсия и открытый огонь на перестройке", – заявили в полиции.

Горожан просят оставаться в укрытии.

ВСУ работает, полиция работает! Мы не сдаемся! Оккупанты, сдавайтесь. Вы нас разозлили. Вы же видите, падлюки, что вам здесь не рады. Выживет лишь тот, кто сдаст оружие. Слава Украине,

– добавили полицейские.