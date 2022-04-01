Многие харьковчане из-за ракетных и воздушных обстрелов были вынуждены в поисках безопасности покинуть город. Героям, которые решили остаться в своих домах, несмотря на атаки оккупантов, хотят обеспечить максимально комфортные условия, насколько это возможно.

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Коммунальные платежи отменяются

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что с 24 февраля и до конца войны жителям города спишут все долги за коммунальные услуги.

Вода, тепло, горячая вода, услуги канализации, придомовая территория, вывоз мусора – город будет брать на себя,

– заверил он.

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