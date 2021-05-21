Что известно о сфере деятельности Бабковой
Информацию о настоящей работе харьковчанки распространили в социальных сетях. Пользователи также опубликовали фото, на которых якобы изображена Бабкова.
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На скриншоте видно, что девушка находится в списке вебкам-моделей. Информация о ней загружена 22 октября 2020 года.
Бабкова на сайте веб-моделей / Скриншот
В 2016 году Евгения хотела работать переводчиком или редактором, о чем говорится в ее резюме на сайте для поиска работы. Она отметила, что имеет опыт в написании и переводе статей.
В 2017 году девушка опубликовала свою анкету в качестве модели и начинающей актрисы на сайте Acmodasi. Харьковчанка уточнила, что занимается пением и танцами, а также указала, что имеет нескольких видимых татуировок. Заметим, они совпадают с теми, которые видны на фотографии веб-модели.
Я общительная и харизматичная. Есть опыт в позировании, часто принимала участие в фотосессиях, уверенно чувствую себя перед камерой. Готова часами находиться на фотосессиях (поскольку на рекламных съемках и киносъемках еще не бывала), так как безумно люблю внимание и камеру (как бы странно это не звучало),
– написала в анкете Евгения.
Скандальная харьковчанка работает веб-моделью / Скриншот
Как Бабкову записывали в телефонной книге / Скриншот
Коротко о скандале во время парада вышиванок в Харькове
- Во время парада вышиванок Евгению спросили, что она думает о мероприятии. И грубо назвала участников парада "невежественными людьми" и посоветовала им тратить время на "восстановление экономики". Кроме того, харьковчанка заявила, что лозунг "Слава Украине – Героям Слава" – якобы нацистский.
- Впоследствии она извинилась и сказала, что ее "резкие высказывания не были направлены на то, чтобы кого-то обидеть".
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