Что известно о сфере деятельности Бабковой

Информацию о настоящей работе харьковчанки распространили в социальных сетях. Пользователи также опубликовали фото, на которых якобы изображена Бабкова.

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На скриншоте видно, что девушка находится в списке вебкам-моделей. Информация о ней загружена 22 октября 2020 года.



Бабкова на сайте веб-моделей / Скриншот

В 2016 году Евгения хотела работать переводчиком или редактором, о чем говорится в ее резюме на сайте для поиска работы. Она отметила, что имеет опыт в написании и переводе статей.

В 2017 году девушка опубликовала свою анкету в качестве модели и начинающей актрисы на сайте Acmodasi. Харьковчанка уточнила, что занимается пением и танцами, а также указала, что имеет нескольких видимых татуировок. Заметим, они совпадают с теми, которые видны на фотографии веб-модели.

Я общительная и харизматичная. Есть опыт в позировании, часто принимала участие в фотосессиях, уверенно чувствую себя перед камерой. Готова часами находиться на фотосессиях (поскольку на рекламных съемках и киносъемках еще не бывала), так как безумно люблю внимание и камеру (как бы странно это не звучало),

– написала в анкете Евгения.



Скандальная харьковчанка работает веб-моделью / Скриншот



Как Бабкову записывали в телефонной книге / Скриншот

Обратите внимание! Ранее СМИ писали, что Евгения работает SMM-менеджером и продает кроссовки в инстаграме. Известно, что она якобы училась в университете имени Каразина на факультете международных отношений. Однако учебу девушка не закончила.

Коротко о скандале во время парада вышиванок в Харькове

Во время парада вышиванок Евгению спросили, что она думает о мероприятии. И грубо назвала участников парада "невежественными людьми" и посоветовала им тратить время на "восстановление экономики". Кроме того, харьковчанка заявила, что лозунг "Слава Украине – Героям Слава" – якобы нацистский.

Впоследствии она извинилась и сказала, что ее "резкие высказывания не были направлены на то, чтобы кого-то обидеть".

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