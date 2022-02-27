Об этом написал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в соцсетях. Он призвал людей быть очень осторожными.

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Жители Харькова, не выходите из укрытий, не передвигайтесь на транспорте!

– написал председатель ОГА.

По информации СМИ, бои ведутся в Алексеевке, Гидропарке и в Центре города. Харьковчане и украинские военные останавливают и поджигают технику.

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Также Синегубов призвал не доверять российским фейкам. Они распространяют информацию о том, что 302-й зенитный полк сдался. Это неправда.

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