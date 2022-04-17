В Администрации Немышлянского района города Харькова подтвердили снос памятника – глава администрации Татьяна Топчий сообщила, что это сделали военные.

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По ее словам, памятник был демонтирован примерно в 11:00.

Все произошло мгновенно, около 11:00. Подъехали две машины с военными. Сняли бюст, увезли все куда-то. Сейчас все тихо, мы разбираемся,

– отметила Топчий.

Как сейчас выглядит памятник советскому маршалу Жукову / Фото телеграм-канала ХХ

Пока неизвестно, кто именно демонтировал памятник советскому маршалу. Ранее пресс-служба Харьковского горсовета неоднократно выступала против сноса бюста и декоммунизации проспекта, где находится памятник.

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